Глава ГУР Кирило Буданов. Фото:Координаційний штаб

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив, що 24 січня дійсно планували обміняти 65 українських оборонців, імена яких опублікували росіяни після падіння Іл-76.

Про це повідомили в Координаційному штабі під час зустрічі з рідним та близькими українських військовополонених 26 січня.

Зазначається, що головною темою обговорення стала ситуація з падінням російського військового літака Іл-76 в Бєлгородській області РФ, на борту якого, за інформацією російських медіа, нібито перебували українські полонені.

Голова штабу Кирило Буданов наголосив, що наразі відсутня перевірена інформація з приводу того, хто міг насправді перебувати на борту Іл-76, який 24 січня упав в Бєлгородській області.

«Ми збираємо та ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Наразі відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін досі викликає багато запитань», — зазначив начальник ГУР МОУ.

Також перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко додав, що останні дії Росії свідчать про те, що вони намагаються приховати справжні причини аварії від світової громадськості.

«Росія одразу заявила, що не допустить міжнародних експертів до розслідування катастрофи Іл-76М. Однак Україна задіюватиме всі інструменти, щоб з’ясувати як справжні причини того, що сталося, так і те, хто чи що справді перевозилося в тому літаку», — зауважив заступник голови СБУ.

Представники Координаційного штабу підкреслили, що родини військовополонених проінформують про долю їхніх рідних, щойно уповноважені органи отримають чітку та перевірену інформацію.

Окрім того, штаб наполягає на всебічному та компетентному міжнародному розслідуванні цієї події.

Падіння Іл-76

Військовий літак Іл-76 впав вранці 24 січня у Бєлгородській області. За даними Міноборони Росії, він перевозив українських полонених. Водночас в українських ЗМІ з’явилася інформація, що на борту були ракети до ЗРК С-300.

Губернатор регіону Вячеслав Гладков підтвердив, що у Корочанському районі сталася якась надзвичайна подія і він їде на місце інциденту.

Пізніше у ГУР підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між РФ та Україною.

Водночас журналісти проєкту «Схеми» заявили, що встановили прізвища членів екіпажу російського літака Іл-76, що впав у Білгородській області РФ 24 січня. Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі.

За інформацією журналістів, екіпаж належав до 117 військово-транспортного авіаційного полку, що дислокується в Оренбурзі. «Схеми» стверджують, що отримали імена шести людей, які мали супроводжувати цей політ, верифікували їхні посади та належність до військової авіації.

РФ скликала термінове засідання Ради Безпеки ООН через падіння літака Іл-76 в Бєлгородській області.

Президент України Володимир Зеленський, в свою чергу, заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні ситуації навколо падіння російського літака Іл-76.

25 січня росіяни знайшли на місці аварії Іл-76 у Білгородській області прилад реєстрації параметрів польоту та мовний самописець.

Як розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт. Він також зазначив, що на відео з місця падіння літака не видно рештків людських тіл. А до місцевого моргу у Бєлгороді напередодні доставили лише п’ять тіл, що свідчить про кількість особового складу екіпажу.

25 січня військовий експерт Роман Світан зазначив, що російський літак Іл-76 з великою ймовірністю збила ракета С-300, яка була направлена на Харків.

Представники Організація Обʼєднаних Націй не можуть перевірити інформацію від Росії та дізнатися, чи справді на борту збитого Іл-76 були українські полонені.