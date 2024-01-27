В ніч на 27 січня в Миколаєві на території стоянки зайнявся автомобіль Маzdа 6. Правоохоронці шукають свідків події.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП Миколаївської області.

Інформація про те, що по вулиці Архітектора Старова вогнем пошкоджено легковик і припарковану поряд ГАЗель, до служби порятунку надійшла о 02:40.

Пожежу ліквідували працівники ДСНС. Співробітники слідчо-оперативної групи поліції, оглянувши місце події, вилучили фрагменти горіння транспортних засобів, які будуть направлені на експертизу.

Згорілий автомобіль на парковці у Миколаєві, фото: ГУНП Миколаївської області

Слідчі кваліфікували подію за ознаками частини 2 статті 194 ККУ «Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу», що карається позбавленням волі на строк до десяти років.

Наразі триває досудове розслідування.

«Правоохоронці встановлюють свідків злочину і звертаються із проханням до громадян надати корисну для слідства за телефонами (0512) 53-19-05, 44-80-06, 102», — звернулись в поліції.

Нагадаємо, на Миколаївщині 23 січня рятувальники ліквідували три пожежі.