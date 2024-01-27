В ніч на 27 січня в Миколаєві на території стоянки зайнявся автомобіль Маzdа 6. Правоохоронці шукають свідків події.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП Миколаївської області.
Інформація про те, що по вулиці Архітектора Старова вогнем пошкоджено легковик і припарковану поряд ГАЗель, до служби порятунку надійшла о 02:40.
Пожежу ліквідували працівники ДСНС. Співробітники слідчо-оперативної групи поліції, оглянувши місце події, вилучили фрагменти горіння транспортних засобів, які будуть направлені на експертизу.
Слідчі кваліфікували подію за ознаками частини 2 статті 194 ККУ «Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу», що карається позбавленням волі на строк до десяти років.
Наразі триває досудове розслідування.
«Правоохоронці встановлюють свідків злочину і звертаються із проханням до громадян надати корисну для слідства за телефонами (0512) 53-19-05, 44-80-06, 102», — звернулись в поліції.
Нагадаємо, на Миколаївщині 23 січня рятувальники ліквідували три пожежі.
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В ніч на 27 січня в Миколаєві на території стоянки зайнявся автомобіль Маzdа 6. Правоохоронці шукають свідків події.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП Миколаївської області.
Інформація про те, що по вулиці Архітектора Старова вогнем пошкоджено легковик і припарковану поряд ГАЗель, до служби порятунку надійшла о 02:40.
Пожежу ліквідували працівники ДСНС. Співробітники слідчо-оперативної групи поліції, оглянувши місце події, вилучили фрагменти горіння транспортних засобів, які будуть направлені на експертизу.
Слідчі кваліфікували подію за ознаками частини 2 статті 194 ККУ «Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу», що карається позбавленням волі на строк до десяти років.
Наразі триває досудове розслідування.
«Правоохоронці встановлюють свідків злочину і звертаються із проханням до громадян надати корисну для слідства за телефонами (0512) 53-19-05, 44-80-06, 102», — звернулись в поліції.
Нагадаємо, на Миколаївщині 23 січня рятувальники ліквідували три пожежі.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|