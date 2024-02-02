Житель Миколаєва підозрюється у заволодінні незаконної ділянки, фото з відкритих джерел

Суд відсудив у мешканця Березнегуватого незаконну ділянку, яку він використовував для лісорозведення.

Про це повідомили у Баштанській окружній прокуратурі Миколаївської області.

У період з 2022 по 2023 роки чоловік самовільно зайняв земельну ділянку площею понад 2 гектари, яка перебуває у постійному користуванні ДС ГП «Ліси України». Правопорушник на ділянці лісгоспу засіював та вирощував сільськогосподарські культури.

Таким чином, мешканець селища міського типу Березнегувате, самовільним зайняттям земельної ділянки спричинив законному власнику шкоду у розмірі 216 тисяч гривень. Під час судового розгляду чоловік визнав свою провину та добровільно сплатив спричинену ним шкоду у повному обсязі.

Судом його судом визнано винним за статтею 197-1 КК України та призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 гривень.

Нагадаємо, що нещодавно миколаївська окружна прокуратура у судовому порядку вимагає повернути Новоодеській територіальній громаді земельну ділянку водного фонду площею понад 150 гектарів вартістю 1,4 мільярда гривень.

Раніше, миколаївські прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови одного з фермерських господарств Миколаївського району за незаконне привласнення 43 гектарів землі.

До того ж, що прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність земельну ділянку урочища «Варварівське», площею 880 квадратних метрів та вартістю 2,4 мільйони гривень. Землі лісу були незаконно передані Миколаївською міськрадою у приватну власність для будівництва.