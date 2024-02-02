Суд відсудив у мешканця Березнегуватого незаконну ділянку, яку він використовував для лісорозведення.
Про це повідомили у Баштанській окружній прокуратурі Миколаївської області.
У період з 2022 по 2023 роки чоловік самовільно зайняв земельну ділянку площею понад 2 гектари, яка перебуває у постійному користуванні ДС ГП «Ліси України». Правопорушник на ділянці лісгоспу засіював та вирощував сільськогосподарські культури.
Таким чином, мешканець селища міського типу Березнегувате, самовільним зайняттям земельної ділянки спричинив законному власнику шкоду у розмірі 216 тисяч гривень. Під час судового розгляду чоловік визнав свою провину та добровільно сплатив спричинену ним шкоду у повному обсязі.
Судом його судом визнано винним за статтею 197-1 КК України та призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 гривень.
Нагадаємо, що нещодавно миколаївська окружна прокуратура у судовому порядку вимагає повернути Новоодеській територіальній громаді земельну ділянку водного фонду площею понад 150 гектарів вартістю 1,4 мільярда гривень.
Раніше, миколаївські прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови одного з фермерських господарств Миколаївського району за незаконне привласнення 43 гектарів землі.
До того ж, що прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність земельну ділянку урочища «Варварівське», площею 880 квадратних метрів та вартістю 2,4 мільйони гривень. Землі лісу були незаконно передані Миколаївською міськрадою у приватну власність для будівництва.
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Суд відсудив у мешканця Березнегуватого незаконну ділянку, яку він використовував для лісорозведення.
Про це повідомили у Баштанській окружній прокуратурі Миколаївської області.
У період з 2022 по 2023 роки чоловік самовільно зайняв земельну ділянку площею понад 2 гектари, яка перебуває у постійному користуванні ДС ГП «Ліси України». Правопорушник на ділянці лісгоспу засіював та вирощував сільськогосподарські культури.
Таким чином, мешканець селища міського типу Березнегувате, самовільним зайняттям земельної ділянки спричинив законному власнику шкоду у розмірі 216 тисяч гривень. Під час судового розгляду чоловік визнав свою провину та добровільно сплатив спричинену ним шкоду у повному обсязі.
Судом його судом визнано винним за статтею 197-1 КК України та призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 3400 гривень.
Нагадаємо, що нещодавно миколаївська окружна прокуратура у судовому порядку вимагає повернути Новоодеській територіальній громаді земельну ділянку водного фонду площею понад 150 гектарів вартістю 1,4 мільярда гривень.
Раніше, миколаївські прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови одного з фермерських господарств Миколаївського району за незаконне привласнення 43 гектарів землі.
До того ж, що прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність земельну ділянку урочища «Варварівське», площею 880 квадратних метрів та вартістю 2,4 мільйони гривень. Землі лісу були незаконно передані Миколаївською міськрадою у приватну власність для будівництва.
|
Пропаганда російської імперії під час Першої світової війни та її сучасний відповідник: корені злаВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
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Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
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|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|