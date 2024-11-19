Баштанська прокуратура повернула громаді ландшафтний заказник: орендар використовував ділянку незаконно

Баштанська окружна прокуратура повернула у власність громади 10 гектарів землі ландшафтного заказника місцевого значення «Лагодівський».

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, у 2020 році Казанківська селищна рада незаконно передала ці землі у приватну власність для ведення селянського господарства.

«Відповідно до ст. 83 Земельного кодексу України землі під об’єктами природно-заповідного фонду не можуть передаватись у приватну власність», – додали у прокуратурі.

Загалом протягом року судом задоволено 7 позовів прокуратури щодо повернення 14 гектарів земель, що перебували у приватній власності з порушенням закону. Наразі ще 6 аналогічних справ стосовно 12 гектарів земель розглядаються у суді.

Нагадаємо, Миколаївська окружна прокуратура повернула у власність громади земельну ділянку площею 21 гектар разом зі ставком. Водойма була занедбана і майже пересохла. Орендар використовував ділянку без належних документів та не сплачував оренду.