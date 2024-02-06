Світлофори у Миколаєві, архівне фото «НикВести»

Впродовж 6 та 7 лютого у центрі Миколаєві не працюватимуть світлофори.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Світлофори не працюватимуть на перехресті вулиці Адміральської та вулиці Пушкінської.

Зазначається, що це пов’язано із встановленням нових світлофорів.

Регулювання дорожнього руху буде здійснюватися нарядом патрульної поліції з 9:00.

Раніше повідомлялося, що комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство Миколаєва оголосило тендер на придбання світлофорів різних типів, дорожніх контролерів і звукових оповіщувачів на загальну суму у 8 мільйонів 215 тисяч 334 гривні.

Нагадаємо, що раніше підприємство придбало у ТОВ «Спецелектромонтаж-7» 180 світлофорів, 20 контролерів і вісім пристроїв звукового оповіщення за 5,3 мільйона гривень.

Також, комунальне спеціалізоване монтажно-експлуатаційне підприємство планує закупити 7 джерел безперебійного живлення із сонячними панелями для світлофорів.