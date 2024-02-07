У ніч на 7 лютого війська РФ «безпілотники на Новомосковський район Дніпропетровщини. Два «шахеди» збили військові повітряного командування «Схід».

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через падіння уламків та влучання решти БпЛА є руйнування на території комунального підприємства: пошкоджені будівлі та авто. Також виникла пожежа.

Крім того, від обстрілів ворога постраждала Нікопольщина.

«Нікопольщину агресор обстрілював артилерією. Бив по райцентру та Марганецькій громаді. Всюди — без загиблих і постраждалих», — додав начальник ОВА.

Нагадаємо, вранці 7 лютого російські війська атакували Миколаїв «Шахедами» та ракетами. Внаслідок обстрілу одна людина загинула. У близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи.

Також зранку 7 лютого російські війська обстріляли Київ, постраждалих продовжують доставляти до лікарень. Під час обстрілу Києва військові збили близько 20 російських ракет. Серед них були крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.