Результати голосування. Фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє клінікам протягом трьох років зберігати, а не утилізовувати заморожені репродуктивні клітини загиблих військових в кріобанках.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що за законопроєкт №10448 проголосували 264 народні депутати.

Законопроєкт передбачає, що у разі загибелі або визнання померлою людини, її репродуктивні клітини безкоштовно зберігаються три роки. Однак, після закінчення цього строку подальше зберігання можна продовжити коштом іншої людини, яку загиблий/загибла визначили у своєму розпорядженні.

Людина, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті.

У разі використання репродуктивних клітин для зачаття дитини, якщо людина дала на це згоду, її визнають батьком/матір’ю.

Окрім того, у документі також йдеться: волевиявлення людини, засвідчене нотаріально до введення в дію цього закону щодо власних репродуктивних клітин, є підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням цих клітин.

Нагадаємо, що у середу, 7 лютого, Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект щодо посилення мобілізації №10449.