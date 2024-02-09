Жителі постраждалого будинку біля миколаївського спорткомплексу «Екватор», куди вночі влучили російські дрони, показали напівзруйновані квартири.

Наслідки атаки зафіксувала кореспондентка «НикВести».

Найбільше від вибухової хвилі постраждала квартира пенсіонерки Галини Георгіївни — у кімнатах впали стелі, вибиті вікна та двері. Уся підлога буквально «сяяла» від кількості розбитого скла та посуду.

В кімнаті, в якій спала жінка, стеля впала прямо на її ліжко. Те, що вона вижила, сама Галина Георгіївна називає чудом.

— Я тут чудом вижила. І вікно, і телевізор на підлозі, і компʼютер мій, — показує Галина Георгіївна.

Постраждала жителька Миколаєва Галина Георгіївна, фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести» Ліжко, на якому спала жінка, фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

Допоміг винести все сміття жінці та її чоловіку сусід. Жінка каже, що комунальники привезли будівельні матеріали, аби зашити вікна, щоб не замерзнути вночі.

— На щастя, ніхто не постраждав. Тільки квартира. А що ми дві похилі людини можемо зробити. Ви бачите, що просто немає кому навіть винести сміття? Попросили хлопчика, щоб хоча б допомогли нам трохи прибрати тут. До нас приходили комунальні служби, вони мають привезти матеріали, щоб вікна зашити, бо ми всю ніч промерзли, — каже вона.

Показавши напівзруйновану квартиру, Галина Георгіївна зупинилась на хвилину і повному розпачі додала: «Це ж був мій посуд, речі… А і бог з ними, кому воно вже треба».

Пошкоджений фасад будинку, фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

Поверхом нижче проживає жінка Валентина. Багато років вона працювала продавчинею фруктів та овочів на Центральному ринку Миколаєва.

Ворожі прильоти застають її в цьому домі не вперше. Плачучи, жінка розповідає: це вже третій її день народження з моменту вторгнення.

— Прильот як почула, побігла у ванну. Потім повернулась, розбудила родичку. І через 10 хвилин другий приліт. Я Наташі кричу: «Бігом у ванну», а вона навіть не чула вибуху. Ми сиділи, чули все. Як воно літало, я навіть згадувати не хочу. Вирвало всі люстри у всіх кімнатах. Мене стіни ці врятували. Тут раніше тонкі вони були, а я коли ремонт робила, камінь додатково вставила. Оце він мене і врятував. Третій день народження наш. Ну нічого, якось потихеньку все відновимо, слава богові, хоч самі живі лишились, — розповіла Валентина.

Станом на сьогодні на місці події продовжують працювати комунальні служби: прибирати, вивозити сміття, зашивати вікна.

Постраждала будівля спорткомплексу навпроти будинку Галини Георгіївни та пані Валентини, фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести» Комунальники вивозять сміття після удару, фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

Обстріл Миколаєва 8 лютого

Вночі 8 лютого армія РФ атакувала Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136. Під черговою ворожою атакою російських військових опинились комунальне та приватне підприємства, пошкоджено приватні будинки.

Через удар Миколаєві було пошкоджено тепломережі — жителі дев'яти будинків опинилися без опалення.

У зв'язку з ліквідацією наслідків обстрілів Миколаєва також було змінено рух трамваїв за маршрутами №1 та №11.

Фоторепортаж «НикВести» з наслідками можна подивитись за посиланням.

Атака по Миколаєву 7 лютого

Під ранок днем раніше у місті близько 6-ї ранку пролунали перші вибухи. Як стало відомо пізніше, Миколаїв атакували «Шахедами» та ракетами.

Спочатку мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у близько 20 житлових будинків через вибухи зірвало дахи. На місце виїхали міські будівельні бригади, а мешканцям надають допомогу.

Згодом в ОВА додали, що на території інфраструктурного об’єкту внаслідок обстрілу було пошкоджено технічну споруду. Там сталася пожежа.

В ДСНС повідомили, що від них над ліквідацією наслідків працюють понад 40 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Через ракетний удар поранень зазнав житель Миколаєва, працівник миколаївської філії «Газмережі» Леонід Глове. Чоловіка госпіталізували, але через значну кількість травм він загинув у реанімації.

Фоторепортаж «НикВести» з місця влучання доступний за посиланням.