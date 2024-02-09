Брати Чибінєєви. Колаж «НикВести»

У Києві перейменували вулицю Чернігівську на вулицю Братів Чибінєєвих. Зокрема, брати служили у миколаївській 79 окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Зазначається, що Валерій та Роман Чибінєєви ― рідні брати-воїни з Бердянська, які обоє загинули в боях проти російської армії.

Роман Чибінєєв ― десантник 79-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ, командував відділенням. Боронив Україну з 2016 року. Загинув на Приазов’ї у квітні 2019 року.

Валерій Чибінєєв ― Герой України, офіцер Головного управління розвідки Міністерства оборони України, снайпер, польовий командир на псевдо «Каракурт». Загинув, захищаючи Київ, у день свого 34-річчя, 3 березня 2022 року. У ГУР додають, що у нього залишилась дружина Катерина і донька Марта, яка народилась уже після загибелі воїна.

Як відомо, у квітні Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів — влада планує позбутись в місті від всіх російських назв.

Також депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом на сьогодні її склад потребує оновлення.

Однак у серпні стало відомо, що топонімічна комісія досі не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради доведеться оновлювати склад комісії.

Також нагадаємо, що генерал-майор Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва на початку повномасштабної війни, виступив проти перейменування його імʼям однієї з вулиць міста.

Раніше, за проміжними результатами опитування в межах проєкту «Деколонізація: переосмислення імперського минулого в публічному просторі Миколаєва», імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних.

У вересні депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням».

В Миколаєві топонімічна комісія запропонувала в рамках процесу декомунізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.