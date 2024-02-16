Ситуація у Авдіївці зараз. Фото: Фото Костянтина і Влади Ліберових

Ситуація в Авдіївці загострюється, росіяни активно намагаються штурмувати місто. На деяких позиціях на 6 українських захисників припадає близько ста російських штурмовиків.

Про це повідомив заступник командира третьої штурмової бригади Максим Жорін в Telegram.

«Окупанти не зважають на свої втрати. І ми з їхніми втратами не зважаємо. Насправді складно точно порахувати, скільки росіяни тут гинуть. Тільки за один накат на одну позицію вчора ми «заборонили» приблизно 80 військових РФ... І щоб ви розуміли розподіл сил: є деякі позиції, де тримають оборону 6 українських воїнів, а штурмують близько 100 окупантів, — розповів Максим Жорін.

Військовослужбовець також розповів, що його бригаді вже вдалося знищити понад 4 тисячі російських окупантів. Третя штурмова бригада зазначає також, що таких втрат, як у боях за Авдіївку, російські військові, швидше за все, ще не мали.

За їхніми словами, зараз РФ перекинула щонайменше 6 бригад російської армії.

Нагадаємо, що днем раніше, 15 лютого, 3-я окрема штурмова бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ в районі Авдіївки. В прес-службі зазначили, що ситуація в місті надзвичайно критична.

16 лютого у бригаді повідомили, що російська армія продовжує активно обстрілювати Авдіївку, зокрема територію Коксохімічного заводу. Загарбники штурмують місто та атакують з повітря і вдень, і вночі.