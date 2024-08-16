Затримання підлітків. Фото: СБУ

В Одесі та Миколаєві затримали чотирьох неповнолітніх і двох 18-річних підлітуів за підозрою у підпалі пікапів ЗСУ та релейних шаф на півдні України

Про це повідомили у Службі безпеки України на Миколаївщині.

Зазначається, що підлітки виконували завдання спецслужби РФ, яка запропонувала їм «швидкий заробіток» в обмін на співпрацю. Виконавши завдання молодики мали зафільмувати це та відправити «замовникам»

В Одесі трьох підозрюваних затримали, коли вони підпалили шафу вхідного світлофора на стратегічній лінії залізничного сполучення, а потім намагалися втекти.

«У подальшому зловмисники мали продовжити серію підпалів на об’єктах залізничної інфраструктури, щоб зашкодити логістиці Сил оборони на півдні України», — додали в СБУ.

У Миколаєві також затримали трьох неповнолітніх віком 13, 14 та 16 років, які підозрюються у підпалі двох службових пікапів морської піхоти ЗСУ. Правоохоронці запевнили, що підлітки також планували підпалити місцеві адмінбудівлі ТЦК.

Затримання підлітків. Фото: СБУ Затримання підлітків. Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів трьом фігурантам з Одеси, серед яких 15-річна мешканка регіону, повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб).

Всі вони перебувають під вартою. Підліткам загрожує довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

16-річний підозрюваний з Миколаєва отримав підозру за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Зараз він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності ще двох підозрюваних – віком 14 і 13 років.

Нагадаємо, що у Києві затримали 16-річного хлопця, якого підозрюють у підготовці підпалу авто військових.