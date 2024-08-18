Баклажки для води, фото: «НикВести»

У понеділок, 19 серпня, у Миколаєві низка будинків залишиться без води до вечора.

Про це повідомляє «Миколаївводоканал».

Зазначається, що для виконання ремонтних робіт припинено водопостачання по пров. Київський, 2.

Повідомляється, що ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00.

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