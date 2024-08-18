Сьогодні вранці, 18 серпня, російські війська атакували населений пункт в передмісті Херсону.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Зазначається, що ворожий снаряд влучив у житловий будинок в якому було заблоковано двоє людей, почалася пожежа.
«Рятувальники прибули вчасно та ліквідували пожежу», – додали у Міністерстві.
Нагадаємо, ворог за минулу добу, 17 серпня, тричі атакував FPV-дронами Куцурубську громаду на Миколаївщині.
Сьогодні вранці, 18 серпня, російські війська атакували населений пункт в передмісті Херсону.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Зазначається, що ворожий снаряд влучив у житловий будинок в якому було заблоковано двоє людей, почалася пожежа.
«Рятувальники прибули вчасно та ліквідували пожежу», – додали у Міністерстві.
Нагадаємо, ворог за минулу добу, 17 серпня, тричі атакував FPV-дронами Куцурубську громаду на Миколаївщині.