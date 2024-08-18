Зйомки серіалу Netflix «Ленокс Хілл» у реальній лікарні, фото: Netflix

Після успіху кількох кінематографічних проєктів, знятих у лікарні «Ленокс Хілл» у Нью-Йорку (США), керівництво закладу вирішило створити власну кіностудію.

Про це повідомляє The New York Times.

Популярність медичному закладу та його лікарям приніс серіал «Ленокс Хілл» від Netflix. Шоу від Netflix розповідало про нейрохірургів лікарні, які намагалися поєднувати боротьбу з пухлинами в операційних зі своїм особистим життям, що зробило деяких із головних персонажів серіалу місцевими знаменитостями.

Очільник системи охорони здоров’я Northwell, до якої належить лікарня «Ленокс Хілл», Майкл Доулінг-молодший, стверджує, що медичний заклад досі не отримував жодних коштів за документальні фільми та шоу. Досвід участі в цих проєктах став чудовою рекламою для лікарні, а за словами генерального директора Northwell, це також підвищило моральний дух співробітників.

У зв'язку з цим лікарня вирішила заснувати виробничу компанію під назвою Northwell Studios для створення додаткових телешоу та фільмів. Наразі співробітники готують до запуску п’ять нових проєктів.

«Генеральний директор переконаний, що досвід справжніх лікарів набагато більш переконливий для глядачів, ніж перегляд акторів на телеекранах», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, повнометражна анімація «Думками навиворіт 2» від студії Pixar за півтора тижня прокату зібрала 724,4 мільйони доларів світового бокс-офісу та встановила низку рекордів.