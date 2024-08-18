Футбольне поле, фото: Галицький кореспондент

Сьогодні, 18 серпня, в іспанському місті Мосехон, Толедо, невідомий вбив 11-річного хлопчика, завдавши йому удару ножем на футбольному полі.

Про це повідомляє El Pais.

Видання, посилаючись на джерела в урядовому представництві в Кастилії-Ла-Манчі, повідомляє, що хлопчик грав з іншими дітьми на місцевому футбольному полі, коли на нього напав невідомий у масці, завдавши кілька ножових ударів. Після нападу злочинець втік з місця події.

«Цивільна гвардія негайно розпочала пошуки підозрюваного, залучивши десятки патрулів, підрозділ судової поліції збройного інституту та інформаційну групу командування Толедо. Для пошуків також використовували гелікоптер Цивільної гвардії», – йдеться у повідомленні.

Мотив і причину нападу наразі не встановлено. Суддя, який веде цю справу, постановив зберігати таємницю слідства.

«Шоковані цією подією. І перш за все, хочемо висловити нашу підтримку родині та друзям маленького хлопчика», – додала мер Мосехона Кончу Седільйо.

У зв'язку з убивством дитини, місцева влада планує оголосити триденну жалобу.

Нагадаємо, миколаївські поліцейські затримала молодого 49-річного чоловіка, якого підозрюють у побитті знайомого через що той помер.