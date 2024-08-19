«Зелена школа» в Атонівці на Херсонщині до російського знищення, Скриншот з відео Романа Мрочка

В Антонівці на Херсонщині росіяни знищили єдину в області «зелену школу», збудовану за підтримки іноземних партнерів за європейськими принципами енергоощадження.

Про це розповів начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

«Сьогодні російські окупанти добили першу в Україні і єдину на Херсонщині «зелену школу», яка була створена на базі школи №21 в Антонівці. Рашисти атакували унікальну школу двічі за пів дня, завдавши непоправної шкоди», — йдеться у повідомленні.

Роман Мрочко зауважив, що навчальний заклад, зведений за допомоги уряду Фінляндії, прийняв своїх перших дві сотні учнів 2016 року. Це була непересічна подія для всієї України — «зелену школу» збудували за європейськими принципами енергоощадження. В ній була встановлена система очищення повітря — рекуперації. Всередині приміщення — ніяких труб та батарей. Тепло забезпечували сонячні батареї, розташовані на даху.

Нагадаємо, що Фінляндія виділила на будівництво модульного каркаса 2,4 мільйона євро. Міська влада взяла на себе спорудження фундаменту, підведення усіх необхідних комунікацій та придбання меблів — на це пішло 3,5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.

Про будівництво підземних шкіл в Миколаївській області заговорив раніше заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький. Це необхідно для переходу дітей в офлайн-навчання, щоб не втратити учнів.

У сусідньому Херсоні таку школу будуватимуть на 500 учнів. Наразі розробляється проєктно-кошторисна документація. У Запорізькій області триває будівництво відразу шести підземних шкіл.

Як вчаться діти в прифронтових містах?

Як відомо, аналогічний проєкт з будівництва підземної школи реалізували у Харкові. Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Загалом в міста діє дистанційна, офлайн і змішана форми навчання.

В кінці березня в Запоріжжі вперше від початку повномасштабної війни 24 школи повернулись до змішаного формату навчання. У змішаному форматі працюють також школи у Дніпрі.

А в Одесі в 2024 році працюють очно майже всі навчальні заклади.