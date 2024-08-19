Пожежі на Миколаївщині 18-19 серпня, фото: ДСНС Миколаївської області

Протягом 18 та в ніч на 19 серпня у Миколаєві та області виникли 42 пожежі, з яких 35 були повʼязані з горінням сухої трави, пожнивних залишків, очерету та сміття загальною площею понад 35 гектарів.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, сухостій в одному з випадків горів разом з дровами на території приватного будинку у Центральному районі Миколаєва, в іншому вогонь з сухостою дістався й до господарчої споруди в Очакові.

Зазначається, що під ворожими артилерійськими обстрілами знову перебував Очаків. Внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та відбулося займання на території приватного домоволодіння, а також палав сухостій на відкритій території. Всі пожежі вогнеборці оперативно ліквідували. Постраждалих немає.

Вогонь також не оминув цієї доби й приватний сектор. Перекриття житлових будинків ліквідовували відділення у Заводському районі Миколаєва та селі Кінецьпіль Первомайської територіальної громади. Якщо в першому випадку причина виникнення встановлюється, то в другому по приїзду рятувальників власниця сповістила про те, що займанню передувало коротке замикання електромережі на горищі, свідком якого вона й стала. Миколаївським та Первомайським рятувальникам вдалось запобігти поширення полум’я всередину будівель.

Пожежі на Миколаївщині 18-19 серпня, фото: ДСНС Миколаївської області Пожежі на Миколаївщині 18-19 серпня, фото: ДСНС Миколаївської області Пожежі на Миколаївщині 18-19 серпня, фото: ДСНС Миколаївської області

Будинки, що не експлуатуються тричі довелось гасити черговим караулам у селі Мурахівка Березнегуватської громади, селі Богданівка Доманівської громади та селі Богданівка Прибузької громади Вознесенського району. Господарчу будівлю з сіном приборкували у цьому ж селі.

У цьому ж районі на території села Маринівка Доманівської громади внаслідок зіткнення з опорою зайнявся автомобіль ВАЗ 2101. Надзвичайники загасили пожежу площею 4 квадратних метра. 18-річного керманича, який внаслідок ДТП отримав травми лівої нижньої кінцівки, доставлено до лікувального закладу.

Пожежі на Миколаївщині 18-19 серпня, фото: ДСНС Миколаївської області Пожежі на Миколаївщині 18-19 серпня, фото: ДСНС Миколаївської області Пожежі на Миколаївщині 18-19 серпня, фото: ДСНС Миколаївської області

Від ДСНС загалом працювали 190 вогнеборців, 48 одиниць техніки та відділення місцевих пожежних охорон. Також трактори з бочками для підвозу води від фермерських господарств.

Пожежі на Миколаївщині 18-19 серпня, фото: ДСНС Миколаївської області Пожежі на Миколаївщині 18-19 серпня, фото: ДСНС Миколаївської області Пожежі на Миколаївщині 18-19 серпня, фото: ДСНС Миколаївської області

Раніше у головному управлінні ДСНС Миколаївщини у відповіді на інформаційних запит «НикВести» повідомили, що у період з 1 по 31 липня на території Миколаївської області виникло 2 тисячі 298 пожеж, вони завдали збитків на понад 47 мільйонів гривень. Більшість з пожеж виникли на відкритих територіях.