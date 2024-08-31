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На Миколаївщині урожайність овочів зберігається на рівні минулого року.

Про це повідомила директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Олена Піскун під час брифінгу, пишуть «НикВести».

Зокрема, вона зазначила, що цього року на Миколаївщині засіяли овочів на площі 13,5 тисяч гектарів, що на 1300 гектарів більше, ніж торік.

«Овочів у нас засіяно на площі 13,5 тисяч гектар, минулого року було 12 тисяч гектар. Тобто орієнтовно на 1200-1300 гектарів більше. Нині урожайність овочів цього року, згідно статистиці, практично на рівні минулого року. Ми вважаємо, що ми не втратили багато врожаю. Загалом весь борщовий набір засіяний на рівні минулого року», — розповіла Олена Піскун.

Як працює агросектор на Миколаївщині?

На початку березня в Україні вже дванадцять регіонів розпочали посівну ярих зернових — пшениці, ячменю, гороху та вівса. Серед них — Миколаївська область.

Цьогоріч у посівній кампанії 2024 аграрії Миколаївщини задіяли землі, що були підтоплені внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС. Голова Миколаївської ОВА зазначав, що аграрії Миколаївської області стали вирощувати більше технічних культур через заблоковані порти та проблему з логістикою.

Зазначимо, що сільгоспвиробники Миколаївської області, які зазнавали збитків після затоплення внаслідок підриву на Каховській ГЕС, отримали від держави компенсації у розмірі 1,5 мільярди гривень.

Крім того, Продовольча сільськогосподарська організація ООН (FAO) відібрала 29 сільгоспвиробників з Вознесенського району Миколаївщини, які отримають модульні зерносховища для зберігання своєї продукції.

У 2023 році виробництво сільськогосподарської продукції на Миколаївщині, у порівнянні з 2022, збільшилося на 24%.

Впродовж 2023 року Миколаївська область експортувала 2,3 мільйона тонн зернових та зернобобових культур.

Загалом збитки аграріїв Миколаївщини через повномасштабну війну склали 5,5 мільярда доларів.