Євросоюз остаточно ухвалив план України для Ukraine Facility. Фото: Pixabay

Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила план України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро. Цього року уряд розраховує залучити 16 мільярдів євро.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як зазначили у відомстві, процедура для запуску прямої бюджетної підтримки в межах першого компоненту Ukraine Facility майже завершена.

Найближчим часом Україна отримає 1,9 мільярда євро безумовного фінансування.

«Схвалення Плану дозволяє повноцінно запустити Ukraine Facility — наша держава отримає 1,89 мільярда євро попереднього фінансування», — повідомив очільник українського уряду.

Решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у Плані України.

Загалом фінансова допомога від ЄС у 2024 році сягне 16 мільярда євро, із яких 3 мільярди євро — гранти, розраховує Міністерство фінансів України.

Раніше повідомлялося, що основною темою саміту в Брюсселі 1 лютого стане спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на чотири роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже до цього заявив, що готовий схвалити пакет, але за умови, що він переглядатиметься щороку і схвалюватиметься одноголосно.

Як відомо, лідери Європейського Союзу запропонують проводити щорічні дебати щодо запланованого пакета допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро у спробі подолати опір з боку Угорщини.