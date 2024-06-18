Кіберполіція. Фото з відкритих джерел.

Кіберполіцейські Миколаєва викрили неповнолітнього з Дніпропетровщини, який ймовірно заробляв на «мінуванні» освітніх закладів, серед яких – один з миколаївських ліцеїв.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції.

Оперативники кіберполіції спільно зі слідчими викрили неповнолітнього мешканця міста Кам’янське, що на Дніпропетровщині.

За даними поліції, підліток за гроші пропонував декілька послуг: сватинг — фейкові повідомлення про надзвичайний випадок та доксинг — оприлюднення в інтернеті особистої інформації людини без її згоди.

Кіберполіцейські встановили, що неповнолітній пропонував в месенджерах знайти інформацію про особу та її рідних з відкритих джерел, а також здійснити кібербулінг людини.

«Надалі підліток надсилав клієнтам звіти про виконану «роботу». Для приховування свого місцезнаходження фігурант спочатку вказував вартість послуг у російських рублях, однак згодом надавав замовникам реквізити українських карток дропів для розрахунку у гривневому еквіваленті», — сказано в повідомленні.

Вилучені докази. Фото: Нацполіція.

За даними слідства, у травні цього року хлопець від чужого імені надіслав на електронну пошту одного з навчальних закладів Миколаєва повідомлення про замінування. Тоді за вказаною адресою прибули фахівці, вони перевірили територію та жодних небезпечних речовин чи вибухових пристроїв не виявили.



Поліцейські встановили місцезнаходження хлопця і провели обшук його проживання. Правоохоронці вилучили компʼютерну техніку. Під час їх огляду причетність підлітка до «замінування» миколаївського ліцею підтвердилась. Також виявлено групи у Telegram та Discord, у яких зловмисник за гроші приймав замовлення на розсилку неправдивих повідомлень про замінування та публікував прайс на свої «послуги».

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають, також відпрацьовується версія співпраці з агентами РФ.

«Кіберполіція попереджає про небезпеку ворожого вербування дітей в інтернеті. У разі виявлення таких випадків – телефонуйте на лінію «102» або подайте електронне звернення на сайті кіберполіції», — додали в повідомленні.

Вилучені докази. Фото: Нацполіція.

Раніше повідомлялось, що українцям надходять шахрайські повідомлення про грошові виплати від Польщі. Поліція закликає бути обачними та не надавати особисті дані аферистам.