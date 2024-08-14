Навчальний клас, архівне фото: «НикВести»

У 2024 році 3 тисячі 417 учасників набрали максимальні бали хоча б з одного предмета національного мультипредметного тесту (НМТ).

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Зокрема, найвищі результати отримали:

353 учасники з двох предметів;

58 учасників з трьох предметів.

Ще семеро учасників отримали по 200 балів за кожну з чотирьох частин НМТ, набравши загалом 800 балів.

Розподіл максимальних балів за предметами виглядає так:

Англійська мова – 1513 вступників отримали 200 балів;

Математика – 1131 вступник;

Українська мова – 606 вступників;

Історія України – 42 вступники.

Зазначається, що 14,4% вступників, які проходили тестування у 2024 році, не набрали достатньої кількості балів, щоб отримати оцінку від 100 балів хоча б з одного предмета. Загалом у цьогорічному тестуванні взяли участь понад 283 тисячі осіб, з яких понад 16 тисяч складали іспит за кордоном.

Нагадаємо, 27 миколаївських випускників отримали максимальні 200 балів з окремих предметів Національного мультипредметного тесту.