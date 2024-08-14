У 2024 році 3 тисячі 417 учасників набрали максимальні бали хоча б з одного предмета національного мультипредметного тесту (НМТ).
Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Зокрема, найвищі результати отримали:
Ще семеро учасників отримали по 200 балів за кожну з чотирьох частин НМТ, набравши загалом 800 балів.
Розподіл максимальних балів за предметами виглядає так:
Зазначається, що 14,4% вступників, які проходили тестування у 2024 році, не набрали достатньої кількості балів, щоб отримати оцінку від 100 балів хоча б з одного предмета. Загалом у цьогорічному тестуванні взяли участь понад 283 тисячі осіб, з яких понад 16 тисяч складали іспит за кордоном.
Нагадаємо, 27 миколаївських випускників отримали максимальні 200 балів з окремих предметів Національного мультипредметного тесту.
У 2024 році 3 тисячі 417 учасників набрали максимальні бали хоча б з одного предмета національного мультипредметного тесту (НМТ).
Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Зокрема, найвищі результати отримали:
Ще семеро учасників отримали по 200 балів за кожну з чотирьох частин НМТ, набравши загалом 800 балів.
Розподіл максимальних балів за предметами виглядає так:
Зазначається, що 14,4% вступників, які проходили тестування у 2024 році, не набрали достатньої кількості балів, щоб отримати оцінку від 100 балів хоча б з одного предмета. Загалом у цьогорічному тестуванні взяли участь понад 283 тисячі осіб, з яких понад 16 тисяч складали іспит за кордоном.
Нагадаємо, 27 миколаївських випускників отримали максимальні 200 балів з окремих предметів Національного мультипредметного тесту.