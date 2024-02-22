Російські військові атакували теплоелектростанцію, 6 працівників поранені. Фото: Getty Images

Російські військові 22 лютого атакували прифронтову теплоелектростанцію (ТЕС), внаслідок чого дістали поранення шість працівників.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК (Донбаська паливно-енергетична компанія).

Зазначається, що енергетикам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні.

«Також серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанції. В ці хвилини ліквідовуємо наслідки атаки», — повідомили у компанії.

З початку цього опалювального сезону теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні ворогом близько 40 разів.

Нагадаємо, попередня атака на ДТЕК трапилася 16 лютого. Російські війська вдарили по теплоелектростанції на прифронтовій території та пошкодили обладнання.

Також у компанії нагадали, що перед цим, їх обстріляли в ніч на 13 лютого. Тоді внаслідок обстрілу станція припинила виробництво електроенергії.