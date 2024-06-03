РФ завдала ударів по енергооб'єктах України, архівне фото

Станом на 3 червня, внаслідок російських ракетних ударів за останні дві ночі, Україна втратила 9,2 ГВт потужностей з генерації електроенергії.

Про це повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

«Ми обговорили ключові пріоритети України на найближчі місяці, зокрема термінові потреби в енергетичному обладнанні, щоб допомогти пом'якшити наслідки безперервних російських ракетних атак на енергетичну інфраструктуру. З урахуванням атаки, здійсненої дві ночі тому, Росія знищила 9,2 ГВт української генерації», — йдеться у повідомленні.

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».