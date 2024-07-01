Затримання підозрюваних. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали групу громадських «активістів», які підозрюються у підготовці провокацій у Києві 30 червня цього року.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За інформацією спецслужби, групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями.

«Під виглядом проведення так званого «віче» зловмисники планували оголосити про «усунення від влади» чинного військово-політичного керівництва України. Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу», — додали правоохоронці.

Затримання підозрюваних. Фото: СБУ Затримання підозрюваних. Фото: СБУ

В СБУ зазначають, що підозрювані мали в центрі столиці провести нібито мирне зібрання. Людям не планували розповідати про справжні наміри щодо провокацій.

Інформацію про «заворушення» в Києві підозрювані мали поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси.

«Щоб зібрати людей, організатори мали влаштувати в центрі столиці нібито мирне зібрання. Але більшість учасників заходу хотіли використати «втемну» — «заворушення» в Києві зловмисники планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси. Таким чином сподівалися розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь РФ», — розповіли у СБУ.

Під час обшуків у затриманих виявили зброю та боєприпаси; мобільні телефони, комп'ютерну техніку та чорні записи з доказами злочинних дій.

Їм повідомили про підозру за частинами 1, 2, 3 статті 109 Кримінального кодексу України (дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади). Їх заарештували.

Нагадаємо, що миколаївський суд відправив до СІЗО підозрюваних у продажі автомобілів, ввезених у якості гуманітарної допомоги.