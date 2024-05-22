Верховна Рада України ухвалила закон щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки.
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.
Зазначається, що законопроєкт №11092 підтримали 297 депутатів.
Документ пропонує запровадити початкову загальновійськову підготовку через викладання предмета «Захист України» для хлопців і дівчат.
Згідно з законом, початкова загальновійськова підготовка реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти.
Нагадаємо, що Верховна рада створила тимчасову спеціальну комісію з питань використання коштів, спрямованих на облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень, а також виготовлення та закупівлю безпілотників.
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Верховна Рада України ухвалила закон щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки.
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.
Зазначається, що законопроєкт №11092 підтримали 297 депутатів.
Документ пропонує запровадити початкову загальновійськову підготовку через викладання предмета «Захист України» для хлопців і дівчат.
Згідно з законом, початкова загальновійськова підготовка реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності на відповідному рівні повної загальної середньої освіти.
Нагадаємо, що Верховна рада створила тимчасову спеціальну комісію з питань використання коштів, спрямованих на облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень, а також виготовлення та закупівлю безпілотників.