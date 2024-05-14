Андрій Хоменко, фото: «НикВести»

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вдруге залишила без задоволення скаргу на повідомлення про підозру, оголошену колишньому генеральному директору державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» Андрію Хоменку.

Рішення 9 травня ухвалила АП ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

Як відомо, 13 березня Апеляційна палата вже відмовляла в скарзі захисника Хоменка на підозру. Втім адвокат вдруге подав скаргу спочатку до антикорупційного суду, а після до АП ВАКС.

«Ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 22 квітня 2024 року, якою залишено без задоволення скаргу захисника на повідомлення про підозру (Хоменку – ред.) у кримінальному провадженні залишити без змін, а апеляційну скаргу – без задоволення», – йдеться в рішенні.

Раніше ВАКС заочно заарештував Андрія Хоменка в цій справі.

У січні 2023 року колишньому генеральному директору державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» – «Машпроект» Костянтину Картошкіну зменшили розмір застави на 1 мільйон гривень.

Нагадаємо, у вересні 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру чотирьом ексгендиректорам заводу «Зоря» – «Машпроект» і одному підприємцю у заволодінні 1,32 млрд гривень. Слідство встановило, що керівництво заводу «Зоря» – «Машпроект», яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон, організувало схему заволодіння коштами держпідприємства. Для цього з компанією-нерезидентом уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними покупцями продукції держпідприємства щодо укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів.