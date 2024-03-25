Apple та Google під загрозою розпаду, фото з відкритих джерел

Вперше у своїй історії Apple та Google «стоять на шляху до довгої суперечки» з регулюючими органами через питання монопольного становища. Це може викликати серйозні наслідки, включаючи можливий розпад цих компаній.

Про це повідомляє Reuters.

Регулятори стверджують, що компанії, такі як Apple і Google, створили закриті екосистеми навколо своїх продуктів, що ускладнює перехід користувачів на конкуруючі сервіси. Це призвело до виникнення терміну «обгороджені сади» (walled gardens).

Нещодавно Міністерство юстиції США обʼєдналось з 15 штатами, щоб подати в суд на виробника iPhone за монополізацію ринку смартфонів, перешкоджання конкурентам і завищення цін.

«Мінʼюст США попередило компанію Apple що не виключено, що наказ про припинення діяльності компанії може стати засобом відновлення конкуренції. На вирок такого масштабу підуть роки, але це є прецедентом, який також можуть використовувати в інших частинах світу», — повідомляє видання.

Джерела Reuters повідомляють, що ще складніша для техногігантів ситуація складається в ЄС, де незабаром такі гіганти як Alphabet, Meta та Apple ймовірно, будуть розслідуватися на предмет потенційних порушень Закону про цифрові ринки (DMA), що може призвести до великих штрафів і навіть до розпоряджень про припинення діяльності за повторні порушення.

Нагадаємо, в Google представили новий штучний інтелект.

Раніше повідомлялось, що у Google Chrome зʼявилися нові функції безпеки й продуктивності. Функція Google Safety Check (інструмент перевірки паролів) для браузера Chrome працюватиме автоматично й у фоновому режимі.