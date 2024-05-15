Ворожі обстріли Харківщини. Фото з Telegram-каналу Олега Синєгубова

На Харківщині внаслідок ворожих атак постраждали 24 людини, ще одна —загинула. Протягом доби пошкоджені приватні, багатоквартирні будинки, заклад освіти, автомобілі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами ворог обстрілював Харків 7 разів. Внаслідок серії обстрілів із різного виду озброєння по трьох районах міста зафіксовано багато пошкоджень будинків та будинків. Постраждало 22 людини протягом доби.

Крім того, вчора о 17:00 у селі Слобожанське внаслідок обстрілу КАБ горів будинок.

Також вчора о11:55 через обстріл Вовчанська загинула 79-річна жінка. Протягом для було ще два обстріли міста, внаслідок чого поранено двох людей.

Біля 13:00 ворог атакував село Липці Харківського району. Пошкоджено чотири приватні будинки внаслідок обстрілу з РСЗВ. Близько 11:45 у селі Лиман Вовчанської ТГ пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди, будинок загорівся. Крім того, о 11:30 в селі Борова Ізюмсього району пошкоджено приватний будинок внаслідок обстрілу з РСЗВ.

Нагадаємо, що минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область. Під артилерійським обстрілом була акваторія Очаківської громади.