Держсекретар США Блінкен, фото: slovoidilo.ua

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен висловив упевненість, що українські війська здатні ефективно втримувати лінію фронту на сході України.

Про це він повідомив інтерв'ю CBS News.

Таким чином він прокоментував новий наступ російської армії в Харківській області.

«Я переконаний, що Україна може ефективно тримати лінію на Сході, вона може продовжувати використовувати здобуті для себе переваги в Чорному морі, а також тримати російські сили під ударом, зокрема в Криму, щоб ускладнити для них продовження цієї агресії, – зазначив держсекретар.

Представник США додав, що допомога від його країни продовжиться.

«І якщо Путін думає, що зможе пересилити Україну, пересилити її прибічників, він помиляється», – наголосив Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, США оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.

Гроші з цього пакета підуть на контракти з американськими оборонними компаніями на виготовлення нового обладнання для України, а не на використання поточних запасів Пентагону. Тому на нові боєприпаси й зброю доведеться чекати кілька років.

Крім того, 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт, який передбачає надання Україні майже $61 мільярда військової допомоги. Того ж дня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю в $1 мільярд.