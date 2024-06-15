Бійці іноземного легіону. Фото: NYT

Сили Оборони вибили російську армію з деяких позицій в Серебрянському лісі на Луганщині.

Про це повідомив заступник командира 12 бригади Святослав Паламар.

Він зазначив, що бійці «Азову» протягом останніх місяців продовжують вибивати росіян з позицій у Серебрянському лісі.

«Окупанти відступили у Серебрянському лісництві — так пишуть деякі ЗМІ. Можна і по-людськи написати — втратили свої позиції, або Сили оборони вибили орків з їхніх позицій, якщо не хочете називати підрозділ, який за цим «відступили» стоїть. І як ще можна завуальовано написати про те, як 12 бригада спеціального призначення «Азов» щодня, щогодини протягом місяців вибиває орків?», — написав Святослав Паламар.

За інформацією аналітиків DeepState, сили оборони змусили росіян відступити в районі Кліщіївки на Донеччині. Однак, російські окупанти змогли просунутися поблизу Калинівки, Новопокровського та Яснобродівки.

Нагадаємо, що адміністрація Джо Байдена дозволила українській бригаді «Азов» використовувати американську зброю, скасувавши заборону, накладену багато років тому.