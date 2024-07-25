Винищувач Eurofighter, фото: Royal Air Force

З наступного року британські винищувачі Eurofighter будуть патрулювати повітряний простір Польщі.

Про це заявив міністр оборони країни Владислав Косиняк-Камиш після зустрічі зі своїм британським колегою Джоном Гілі, повідомляє TVP.

Владислав Косиняк-Камиш повідомив, що Варшава та Лондон погодилися на декларацію про відправлення 4-6 винищувачів Eurofighter наступного року в рамках місії Baltic Air Policing для патрулювання повітряного простору Польщі.

Він додав, що до східного кордону Польщі з Білоруссю також буде направлено розвідувальний загін інженерно-технічних військ, які проінспектують і ухвалять рішення щодо підтримки програми «Східний щит».

«У нас однаковий підхід до безпеки в Європі та в усьому світі. Польща та Великобританія єдині у захисті демократії та свободи», — зазначив урядовець.

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, у Польщі сталась авіакатастрофа легкого літака Prząśniczka J1B. Внаслідок аварії 75-річний пілот загинув.