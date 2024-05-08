Фото: Пресслужба АТ «НАЕК «Енергоатом»

«Енергоатом» почав підготовку до будівництва двох енергоблоків на Південноукраїнській атомній електростанції.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що на Південноукраїнській АЕС, де наразі експлуатуються три енергоблоки загальною потужністю 3000 МВт, буде збудовано нові енергоблоки № 4 та № 5 за американською технологією АР1000 Westinghouse.

«Враховуючи нагальні потреби України в сучасній надійній генерації та тривалий цикл будівництва, ми повинні розпочати цей процес уже сьогодні, здійснити інженерно-вишукувальні та передпроєктні роботи, провести необхідні розрахунки тощо», – заявив виконувач обов’язків голови правління Енергоатома» Петро Котін.

Зазначені підготовчі роботи та всі видатки на будівництво нових атомних енергоблоків здійснюються коштом «Енергоатома». Гроші з державного та місцевих бюджетів не використовуватимуть, йдеться в повідомленні відомства.

До цього, у серпні 2022 року, росіяни вдарили по місту Вознесенськ, розташованому поблизу Південноукраїнської АЕС. Уламки ракети виявили в зоні спостереження станції, тож не виключено, що ракета цілила саме в ПАЕС, повідомили тоді в «Енергоатомі».

«Сам факт обстрілу зони спостереження Південноукраїнської АЕС є черговим цинічним актом ядерного тероризму Росії», — зазначили там.

Після таких подій стало відомо, що місія експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на запит України відвідає Південноукраїнську АЕС наступного тижня, повідомив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.

Водночас правоохоронці почали затримувати зрадників, які допомагали росіянам у планах окупувати Південноукраїнську АЕС. Зокрема, Служба безпеки України затримала підозрюваних у зливі даних про оборону атомної електростанції 10 квітня та 26 червня 2023 року.

Також відомо, що 29 квітня 2022 року СБУ схопила трьох російських військових з угруповання, яке планувало захопити Південноукраїнську АЕС. Вони ховалися в покинутих будівлях біля Вознесенська. Спецслужбі також вдалося затримати колишню помічницю терориста Захарченка.

Раніше повідомлялося, що біля Южноукраїнська Миколаївської області «Енергоатом» збирається будувати комплекс з виробництва тепловидільних збірок для енергоблоків атомних електростанцій — компонентів ядерного палива.