СБУ затримала агента РФ на Донеччині. Фото: CБУ

СБУ затримали чоловіка, якого підозрюють у зборі для росіян інформації про пункти дислокації українських військ, які обороняють Красногорівку на Донеччині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, у квітні цього року мешканець Красногорівка, проживаючи неподалік лінії фронту, погодився на співпрацю з командиром одного з підрозділів армії РФ. Від нього він отримував чіткі вказівки щодо інформації, котра необхідна ворогу для завдання ударів по позиціях наших військових».

Як відомо, що російське ГРУ дистанційно завербувало чоловіка через його прокремлівські погляди, які він поширював серед знайомих.

За вказівкою ворога він збирав відомості про дислокацію особового складу й техніки ЗСУ. Особливо його цікавили координати бойових позицій артилерії та розташування батальйонів ударних БПЛА, які тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Також він уточнював масштаби прильотів й ураження живої сили.

За даними Служби безпеки України, ця інформація була потрібна росіянам для підготовки бойових операцій, щоб захопити місто та просуватися далі на Курахівському напрямку.

Правоохоронці зазначають, що чоловік обходив територію громади, де приховано фіксував локації українських захисників. Після розвідувальних вилазок він повертався додому та робив «звіти» для окупантів в анонімному чаті у месенджері.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Крім того, під час спілкування з розвідником РФ він запрошував його до свого будинку та намалював детальну мапу, як дійти до нього, обійшовши Сили оборони України.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала працівницю дитячого садка у Харкові, яка коригувала російські ракетні удари по місту.

Раніше повідомлялося, що скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 48-річного мешканця Миколаєва за фактами державної зради, поєднаної з виправдовуванням збройної агресії, та незаконного поводження зі зброєю.