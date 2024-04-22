До суду прокурори скерували обвинувальний акт стосовно 66-річного мешканця Снігурівки в умисному вбивстві свого 43-річного сина (частина 1 статті 115 КК України).

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Мешканця Снігурівки судитимуть за обвинуваченням у вбивстві сина. Фото: прокуратура Мешканця Снігурівки судитимуть за обвинуваченням у вбивстві сина. Фото: прокуратура

За даними слідства, 5 лютого 2024 року між обвинуваченим, який перебував стані алкогольного сп’яніння, та його сином виникла сварка, під час якої той схопив сокиру та завдав нею декілька ударів потерпілому по голові.

Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події.

Обвинувачений нині перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, мешканця Миколаївщині підозрюють у вбивстві 6-річного пасинка.