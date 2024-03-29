Незаконний вилов риби на Миколаївщині. Фото: прокуратура Миколаївської області

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно 43-річного чоловіка, який незаконно виловлювали риби. Сума завданих збитків державі склала понад 120 тисяч гривень.

Про це повідомляє прокуратура Миколаївської області.

За даними слідства, обвинувачений у вересні 2023 року за допомогою трьох ліскових сіток видобув із річки Інгул, поблизу селі Мішково - Погорілове, рибу видів карась сріблястий, судак звичайний, окунь та плоскирка.

У судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення. Також слідчі вилучили заборонене знаряддя лову та водні біоресурси.

Відносно браконьєра інспектори державного агентства меліорації та рибного господарства склали адміністративні протоколи та відкрили кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 249 КК України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом».

Правопорушникам загрожує до двох років обмеження волі.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Нагадаємо, що у Миколаївському районі правоохоронці спіймали браконьєрів на незаконному вилові риби та раків. Сума завданих збитків державі склала понад 613 тисяч гривень.

Раніше, на Миколаївщині троє чоловіків попри заборону, незаконним шляхом виловили 709 особин різної породи риб та крабів. Браконьєри завдали довкіллю шкоди на 880 тисяч гривень.