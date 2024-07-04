На Миколаївщині 3 липня потонов чоловік / Фото: ДСНС Миколаївської області

Ввечері 3 липня 45-річний чоловік пішов купатись на місцевий ставок у селищі Арбузинка, що на Миколаївщині, та не повернувся.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Зазначається, що рятувальники на надувному човні обстежили водойму та на відстані близько 13 метрів від берега знайшли тіло загиблого.

«Шановні громадяни! Знову звертаємось до вас із проханням не забувати про особисту безпеку під час відпочинку на водних обʼєктах. З наших публікацій ви бачите, що вода нещадна і до дорослих, і до малих. Будь-яка необачність під час купання може обернутись трагедію. Тож побережіть себе та своїх близьких!», — наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, 27 червня в річці Південний Буг у Миколаєві потонуло двоє людей. Спочатку на місцевому пляжі у мікрорайоні Намив пішов купатись та зник 11-річний хлопець. Його тіло дістали з води очевидці, які намагались «відкачати» хлопця. По прибуттю швидкої, медики продовжили проводити реанімаційні заходи, але їм не вдалось врятувати підлітка. Потім рятувальникам довелось шукати зниклого на воді 74-річного чоловіка. Його тіло згодом знайшли на відстані 6 метрів від берега.