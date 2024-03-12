На Миколаївщині правоохоронці встановлюють місцезнаходження Єлизавети Пермінової та неповнолітньої Ангеліни Сименової.
Про це повідомили в поліції Миколаївської області.
За даними правоохоронців, 17-річна Сименова Ангеліна Іванівна та 18-річна Пермінова Єлизавета Сергіївна вдень 11 березня пішли з гуртожитку у Южноукраїнську та до теперішнього часу не повернулися.
Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваних або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 3 Вознесенського райуправління за адресою: Южноукраїнськ, вулиця Спортивна, 3, або за телефонами: (0236) 4-58-02; 0980418040.
Нагадаємо, 8-річна Ангеліна Чугай з Баштанського району на Миколаївщині зникла з дому в селі Лепетиха увечері 1 березня. У поліції про цей інцидент повідомили наступного дня зранку. До пошуків дівчинки долучились кінологи і військові.
Зʼясувалося, що дитину викрав співмешканець її бабусі та тримав у викопаному в землі бункері. Цього ж дня чоловіка затримали,відшукавши його схованку під землею. Під час допиту затриманий розповів правоохоронцям, що викрав дитину з будинку і відніс на руках до викопаної ним нори в районі аеродрому.
Центральний районний суд взяв під варту чоловіка, за підозрою у викраденні 8-річної дівчинки.
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На Миколаївщині правоохоронці встановлюють місцезнаходження Єлизавети Пермінової та неповнолітньої Ангеліни Сименової.
Про це повідомили в поліції Миколаївської області.
За даними правоохоронців, 17-річна Сименова Ангеліна Іванівна та 18-річна Пермінова Єлизавета Сергіївна вдень 11 березня пішли з гуртожитку у Южноукраїнську та до теперішнього часу не повернулися.
Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваних або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 3 Вознесенського райуправління за адресою: Южноукраїнськ, вулиця Спортивна, 3, або за телефонами: (0236) 4-58-02; 0980418040.
Нагадаємо, 8-річна Ангеліна Чугай з Баштанського району на Миколаївщині зникла з дому в селі Лепетиха увечері 1 березня. У поліції про цей інцидент повідомили наступного дня зранку. До пошуків дівчинки долучились кінологи і військові.
Зʼясувалося, що дитину викрав співмешканець її бабусі та тримав у викопаному в землі бункері. Цього ж дня чоловіка затримали,відшукавши його схованку під землею. Під час допиту затриманий розповів правоохоронцям, що викрав дитину з будинку і відніс на руках до викопаної ним нори в районі аеродрому.
Центральний районний суд взяв під варту чоловіка, за підозрою у викраденні 8-річної дівчинки.