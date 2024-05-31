Повідомлення про підозру. Фото:СБУ

Правоохоронці підозрюють заступника голови Рівненської обласної ради в одержанні пів мільйона гривень неправомірної вигоди.

Про це повідомляють прес-служби Національного антикорупційного бюро і Служба безпеки України.

Вказується, що про підозру в одержанні пів мільйона гривень неправомірної вигоди за вирішення земельних та майнових питань вручено заступнику голови Рівненської обласної ради. Дії посадовця кваліфіковано за частиною 3 статті 369-2 та частиною 4 статті 368 КК України.

За інформацією «Слово і діло» з власних джерел, ідеться про Сергія Свисталюка та комунальне підприємство «Обласний дитячий туберкульозний санаторій «Новостав».

Сергій Свисталюк

За даними слідства, наприкінці 2021 року підприємець на електронному аукціоні придбав непрацюючий дитячий санаторій, який колись перебував у комунальній власності. Заступник голови облради, дізнавшись, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним, пообіцяв сприяння. Йшлося про списання майна та ухвалення депутатами Рівненської облради рішення про продаж ділянки площею 5,4 гектарів.

За такі «послуги» посадовець у 2022-2023 роках отримав від підприємця неправомірну вигоду на загальну суму майже пів мільйона гривень.

Нагадаємо, що на Миколаївщині військовослужбовцю окремої інженерно-позиційної роти повідомили про підозру у наданні хабаря.