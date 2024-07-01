Пожежі на Миколаївщині 30 червня / Фото: ДСНС

У неділю, 30 червня, пожежно-рятувальні підрозділи 32 рази залучались до гасіння пожеж у Миколаєві та області.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, в екосистемах відбулося 25 пожеж, у будинках — 5, одна пожежа кіоску, також горіло поле з пшеницею та автомобілі.

За словами надзвичайників, вогонь пройшов відкритими територіями у Миколаївському, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах. Також у Миколаєві, Вознесенську та Первомайську. Загальна площа пожеж склала понад 22 гектари.

Поле з пшеницею площею 4 гектари горіло на території Врадіївської громади, вогнеборцям вдалося врятувати від вогню врожай на полі загальною площею 30 гектар.

Пожежі на Миколаївщині 30 червня / Фото: ДСНС Пожежі на Миколаївщині 30 червня / Фото: ДСНС Пожежі на Миколаївщині 30 червня / Фото: ДСНС

У ДСНС наголосили, що громадяни двічі вдавались до випалювання стерні (нижня частина злаків після збору врожаю) на полях. Також у Новоодеській громаді внаслідок горіння сухостою зайнявся вантажний автомобіль Renault Premium на площі 10 квадратних метрів.

В трьох випадках вогонь з сухої рослинності дістався до приватного сектору, де полум’я охопило житлові та господарчі будинки. В селі Зайчевське Мішково-Погорілівської громади горіли одразу житловий будинок, господарча споруда та літня кухня площею 250 квадратних метрів.

Пожежі на Миколаївщині 30 червня / Фото: ДСНС Пожежі на Миколаївщині 30 червня / Фото: ДСНС Пожежі на Миколаївщині 30 червня / Фото: ДСНС

Також пожежу торговельного кіоску площею 40 квадратних метрів ліквідували в Інгульському районі Миколаєва, її ймовірна причина — коротке замикання електропроводки.

У Корабельному районі Миколаєва зайнялась господарча споруда та генератор на площі 20 квадратних метрів. У Первомайську рятувальники приборкали займання автомобіля ВАЗ 2121 Нива на площі 2 квадратних метри.

Загалом на гасіннях пожеж від ДСНС працювали 142 вогнеборці та 36 одиниць техніки, відділення місцевих пожежних охорон «Широколанівка», «Степове», «Олександрівське», «Бузьке», «Гур’ївка», місцевої пожежної команди «Миколаївка», на місцях додатково залучалась техніка приватних підприємств та фермерських господарств.

Пожежі на Миколаївщині 30 червня / Фото: ДСНС Пожежі на Миколаївщині 30 червня / Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології повідомляли, що надзвичайна пожежна небезпека V класу очікується в Миколаєві та області 1 липня. Гідрометцентр також попереджає про високу імовірність пожеж в екосистемах.