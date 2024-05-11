Протягом минулої доби російська армія двічі обстріляла Миколаївщину. Загиблих та постраждалих немає.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Спочатку ворог обстріляв з мінометів акваторію Очаківської громади. Обстріл трапився о 18:55, 10 травня.
Також повідомляється, що 19:56 в селі Дмитрівка Куцурубської FPV-дрон влучив у будинок, який розташований на території агропідприємства.
Постраждалих внаслідок ворожих атак немає.
Нагадаємо, вночі, 9 травня, через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури у селі Первомайське.
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Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
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Протягом минулої доби російська армія двічі обстріляла Миколаївщину. Загиблих та постраждалих немає.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Спочатку ворог обстріляв з мінометів акваторію Очаківської громади. Обстріл трапився о 18:55, 10 травня.
Також повідомляється, що 19:56 в селі Дмитрівка Куцурубської FPV-дрон влучив у будинок, який розташований на території агропідприємства.
Постраждалих внаслідок ворожих атак немає.
Нагадаємо, вночі, 9 травня, через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури у селі Первомайське.