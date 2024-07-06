Російський генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, фото з відкритих джерел

Одеські правоохоронці оголосили нову підозру російському генерал-лейтенанту Сергію Кобилашу — командувачу дальньої авіації Військово-повітряних сил РФ.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

За даними слідства, саме за його наказом російські війська 23 квітня 2022 року вдарили по Одесі крилатими ракетами Х-101.

Одна з ракет влучила в 16-поверховий будинок у Київському районі Одеси. Тоді загинули вісім людей, серед них — маленька дівчинка, її мати та бабуся, а також вагітна жінка. Ще 11 містян постраждали.

Інша крилата ракета влучила по кладовищу — тоді поранило одну жінку, а також постраждали поховання.

Сергію Кобилашу оголосили підозру у відданні наказу, спрямованого на порушення законів та звичаїв війни. Йому загрожує довічне увʼязнення.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сергій Кобилаш командував бомбардуванням міст у Сирії та Грузії. За це він отримав генеральське звання та зірку «Героя Росії».

Ще у листопаді 2023 року українські правоохоронці повідомили про підозру Сергію Кобилашу в обстрілі Умані на Черкащині 28 квітня 2023 року. Тоді загинуло щонайменше 23 мешканці Умані, серед них шість дітей. Кобилаш відповідальний за щільні бомбардування густонаселених районів Маріуполя та інші масовані атаки російської авіації.