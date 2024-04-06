Обстріл Харкова 6 квітня. Фото: Олег Синєгубов

У ніч на 6 квітня російські війська запустили по Харкову ударні безпілотники типу Shahed-131/13.

Внаслідок атаки шість людей загинули, щонайменше 10 поранених, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Люди отримали вибухові травми та осколкові поранення. Наймолодшому постраждалому 23 роки, хлопець отримав вибухову травму та уламкові поранення. У середньому стані також 25-річна та 71-річна жінки, шість чоловіків від 35 до 85 років. Інші постраждалі — з легкими пораненнями.

Приліт Шахедів прийшовся по житловій забудові — пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, три гуртожитки, низка адміністративних будівель, крамниця, АЗС, СТО та 10 авто.

Обстріл Харкова 6 квітня. Фото: Нацполіція

Обстріл Харкова 6 квітня. Фото: Олег Синєгубов

Усі служби усувають наслідки російського обстрілу.

Нагадаємо, у ніч на 6 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили один БпЛА типу Shahed 131/136.