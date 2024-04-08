Під час обстрілу прикордоння Сумщини 8 квітня росіяни пошкодили пожежно-рятувальний підрозділ.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Внаслідок чергового ворожого артилерійського удару по одному із прикордонних населених пунктів Сумського району, було пошкоджено приміщення місцевого пожежно-рятувального підрозділу.
У момент удару рятувальники знаходилися в укритті, ніхто не постраждав.
Ударною хвилею та осколками пошкоджено облицювання стін, ворота, пожежні автомобілі.
Нагадаємо, в ніч на 4 квітня російські війська атакували Харків кількома хвилями «Шахедів». Внаслідок атаки щонайменше чотири людини загинуло, понад 10 отримали поранення. Серед загиблих троє рятувальників.
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Під час обстрілу прикордоння Сумщини 8 квітня росіяни пошкодили пожежно-рятувальний підрозділ.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Внаслідок чергового ворожого артилерійського удару по одному із прикордонних населених пунктів Сумського району, було пошкоджено приміщення місцевого пожежно-рятувального підрозділу.
У момент удару рятувальники знаходилися в укритті, ніхто не постраждав.
Ударною хвилею та осколками пошкоджено облицювання стін, ворота, пожежні автомобілі.
Нагадаємо, в ніч на 4 квітня російські війська атакували Харків кількома хвилями «Шахедів». Внаслідок атаки щонайменше чотири людини загинуло, понад 10 отримали поранення. Серед загиблих троє рятувальників.