Наслідки обстрілів на Миколаївщини, архівне фото «НикВести»

Російські окупанти вкотре обстріляли дві громади Миколаївської області — Очаківську та Куцурубську.

Постраждалих немає, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Учора, 27 липня, Куцурубську громаду тричі атакували FPV-дрони. Внаслідок одного з ударів у селі Дніпровське постраждав приватний будинок В іншому населеному пункті виникла пожежа сухої трави, яка була швидко ліквідована вогнеборцями. Постраждалих не було.

Того ж дня, 27 липня, о 09:30 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Сьогодні, 28 липня, о 05:34 ворог здійснив артилерійський обстріл відкритої ділянки місцевості за межами населеного пункту Куцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено лінію електромережі.

Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська 25 липня двічі атакували територію Миколаївської області.