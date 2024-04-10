Робота сил протиповітряної оборони, фото з відкритих джерел

У ніч на 10 квітня сили протиповітряної оборони збили 14 із 17 ударних безпілотників, якими росіяни намагалися атакувати Україну.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Зазначається, що близько 20:00 9 квітня силам ППО вдалося збити дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими російські війська били по Одесі.

Після цього, уночі 10 квітня, окупанти запустили 17 «Шахедів» із мису Чауда, 2 крилаті ракети «Іскандер-К» та одну балістичну ракету «Іскандер-М» з окупованого Криму.

Загалом вдалося збити 14 ударних дронів на Миколаївщині та Одещині. До відбиття удару залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нагадаємо, що вночі 10 квітня російська армія запустила по Миколаївській області ударні дрони Shahed 131/136. 12 з них вдалося збити, однак є і влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі.