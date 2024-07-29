Пожежа сараю у Новому Бузі Миколаївської області 29 липня / Фото: ДСНС

Вдень 29 липня у Новому Бузі, що на Миколаївщині, поруч із житловим сектором загорілась трава, вогонь перекинувся до господарчих споруд місцевих мешканців.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Коли на місце прибули рятувальники, полумʼя вже перекинулось на одне з подвірʼїв, в результаті чого загорівся сарай.

За словами надзвичайників, 93-річна власниця намагалась врятувати своє майно та самотужки загасити пожежу. Але їй це не вдалось, натомість вона отримала опіки рук та ніг. Їй допомогли сусіди, які витягли її з осередку пожежі та надали першу допомогу. З місця постраждалу госпіталізували.

Пожежу на загальній площі 530 квадратних метра, 30 з яких — господарча споруда, загасили вогнеборці вже за пів години. Причина займання встановлюється.

Пожежа сараю у Новому Бузі Миколаївської області 29 липня / Фото: ДСНС Пожежа сараю у Новому Бузі Миколаївської області 29 липня / Фото: ДСНС

Також в понеділок, 29 липня, у Степівській територіальній громаді на Миколаївщині на території підприємства загорілась кабіна вантажного автомобіля International. На місце події оперативно прибула пожежна бригада.

Нагадаємо, у вівторок, 30 липня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.