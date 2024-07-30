Пожежі на Миколаївщині 29 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області

Протягом доби 29 липня вогнеборці 41 раз залучались до гасіння пожеж у Миколаєві та області. В екосистемах виникло 36 пожеж в усіх районах Миколаївщини.

Як повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, горіли пожнивні залишки, суха трава, чагарники, очерет та сміття загальною площею 37 гектарів.

У селі Марї’вка Вознесенського району, Березнегуватській громаді, Баштанського району, Куцурубській та Веснянській громадах Миколаївського району рятувальникам доводилось ліквідовувати пожежі на території приватних домоволодінь, спричинених займанням сухостою. Горіли господарчі споруди, сінник, дрова та франтон житлового будинку.

Пожежі на Миколаївщині 29 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області Пожежі на Миколаївщині 29 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області

Вчора, у Новобузькій громаді Баштанського району 93-річна жінка намагалася врятувати своє майно та самотужки загасити займання сухої трави, але їй це не вдалося. Сусіди витягли її з осередку пожежі та надали першу допомогу, жінка отримала опіки рук і ніг. Постраждалу госпіталізували до лікарні.

Загалом від ДСНС працювали 176 рятувальників та 44 одиниць техніки.

Пожежі на Миколаївщині 29 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області Пожежі на Миколаївщині 29 липня / Фото: ДСНС у Миколаївській області

Нагадаємо, що у вівторок, 30 липня, на Миколаївщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу.