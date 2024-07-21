Люди біля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові. Фото: Новини.LIVE

На площі перед Гарнізонним храмом у Львові збираються сотні людей, щоб попрощатись з Іриною Фаріон, яку у п'ятницю, 19 липня, застрелив невідомий.

Парастас триватиме до 22:00, тож попрощатися із Фаріон зможуть усі охочі, повідомляє «Українська правда».

Зазначається, що труну з тілом Фаріон вже привезли у Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла, де проходить парастас.

«Попрощався з громадською діячкою прийшло дуже багато людей, а також родина, зокрема, донька та онуки»,— повідомляють очевидці.

Чин похорону розпочнеться в понеділок, 22 липня о 14:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Як відомо, Ірину Фаріон поховають на Личаківському кладовищі.

У Львові почалось прощання з Іриною Фаріон у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Фото: Українська правда

У Львові почалось прощання з Іриною Фаріон у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Фото: Українська правда

У Львові почалось прощання з Іриною Фаріон у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Фото: Українська правда

У Львові почалось прощання з Іриною Фаріон у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Фото: Українська правда

У Львові почалось прощання з Іриною Фаріон у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Фото: Українська правда

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 липня, невідомий стріляв у Ірину Фаріон. Речниця партії «Свобода» Христина Равлюк повідомили ВВС, що подія сталася біля будинку Ірини Фаріон у Львові. Пізніше Фаріон померла у лікарні.