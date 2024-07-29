ДТП у Миколаєві. Фото: патрульна поліція у Миколаївській області

Вчора, близько 23-ї години, на перехресті вулиць Нікольська та Велика Морська сталася ДТП за участю автомобілів Hyundai та Daewoo.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Миколаївської області.

За даними патрульних, водій автомобіля Hyundai, рухаючись вулицею Нікольська, виїхав на перехрестя на червоне світло світлофору, що призвело до зіткнення з автомобілем Daewoo.

Внаслідок аварії постраждалих немає.

Патрульні склали на водія протокол за статтею 124 (Порушення ПДР, що призвели до ДТП) КУпАП.

Нагадаємо, внаслідок аварії, що сталась між селами Грейгове та Степове у Миколаївському районі, постраждали пʼять осіб та загинули троє.