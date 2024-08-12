Росіяни протягом 11 серпня здійснили кілька атак по Куцурубської громади Миколаївської області використовуючи дрони, артилерію та балістичні ракети. та вдарили Вознесенському району «Іскандер-М».
Про це йдеться в інформації Миколаївської ОВА.
Зранку, о 07:00 та 07:55, ворог здійснив атаки на село Дмитрівка Куцурубської громади за допомогою двох FPV-дронів, в результаті чого були пошкоджені два приватні будинки. Постраждалих немає.
Впродовж дня, з 09:04 до 14:31, росіяни з артилерії обстріляли територію Куцурубської громади — пошкоджено приватний будинок в селі Іванівка.
Вночі, о 22:30, ворог використав балістичні ракети, ймовірно касетного типу «Іскандер-М», для обстрілу відкритої території за межами населених пунктів Вознесенського району. Постраждалих не було.
Нагадаємо, що впродовж дня 10 серпня російська армія обстріляла Миколаївську область з артилерії та дронів. Поранення зазнали шість людей. Постраждали житлові будинки авто та лінія електропередач.
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Росіяни протягом 11 серпня здійснили кілька атак по Куцурубської громади Миколаївської області використовуючи дрони, артилерію та балістичні ракети. та вдарили Вознесенському району «Іскандер-М».
Про це йдеться в інформації Миколаївської ОВА.
Зранку, о 07:00 та 07:55, ворог здійснив атаки на село Дмитрівка Куцурубської громади за допомогою двох FPV-дронів, в результаті чого були пошкоджені два приватні будинки. Постраждалих немає.
Впродовж дня, з 09:04 до 14:31, росіяни з артилерії обстріляли територію Куцурубської громади — пошкоджено приватний будинок в селі Іванівка.
Вночі, о 22:30, ворог використав балістичні ракети, ймовірно касетного типу «Іскандер-М», для обстрілу відкритої території за межами населених пунктів Вознесенського району. Постраждалих не було.
Нагадаємо, що впродовж дня 10 серпня російська армія обстріляла Миколаївську область з артилерії та дронів. Поранення зазнали шість людей. Постраждали житлові будинки авто та лінія електропередач.